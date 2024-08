Timothée Chalamet, gli esperti di Bob Dylan elogiano l'attore

Gli esperti di Bob Dylan hanno elogiato Timothée Chalamet, il protagonista di A Complete Unknown, il biopic sul cantautore diretto da James Mangold. Nel teaser che mostra le prime immagini del film, che potrebbe arrivare nelle sale a dicembre, l’attore canta con la sua voce il classico Hard Rain’s A-Gonna Fall. “Prima del trailer, le aspettative erano molto basse”, ha dichiarato a Variety Evan Laffer, co-host dei podcast Jokermen e Never Ending Stories. “Eravamo sicuri che saremmo stati delusi”. Gli ha fatto eco Ben Burrell, autore del podcast Bob Dylan: Album By Album: “Non sembrava la scelta più giusta. Tantissimi fan erano preoccupati”. Anche Anne Margaret Daniel, docente di un corso alla New School dedicato a Bob Dylan, aveva espresso dubbi: “Mi sembrava troppo pulitino”. Chalamet ha però convinto i fan del musicista. “La community di Dylan era molto perplessa”, ha detto Craig Danuloff, conduttore di Dylan.FM. “Ora però vedo che il 90% dei fan su Twitter ha reazioni molto positive riguardo al trailer”. Anzi, “forse alcuni puristi della prima ora hanno alzato gli occhi al cielo, ma è troppo presto per dare un giudizio definitivo. Di sicuro i “dylanologi” analizzeranno ogni dettaglio del film”, ha concluso Steve Jenkins, direttore del Bob Dylan Center di Tulsa, in Oklahoma.