The Help, la vera storia del film stasera in tv

Va in onda su Rai 1, venerdì 8 agosto, il film del 2011 che è valso a Octavia Spencer il Golden Globe e il Premio Oscar. Al centro della pellicola, ambientata negli anni Sessanta a Jackson, nel Mississippi, il rapporto d'amicizia tra tre donne straordinarie

Per il film The Help - in onda su Rai 1 venerdì 8 agosto - Octavia Spencer ha vinto l'Oscar e il Golden Globe. Con un cast quasi tutto al femminile, la pellicola fu un successo di pubblico e di critica. Un successo che parla d'amicizia, aiuto e di una storia vera.

La trama

Ambientato a Jackson, nel Mississippi dei primi anni Sessanta, The Help racconta una storia di coraggio, amicizia e cambiamento in un’America ancora profondamente segnata dalla segregazione razziale. Protagonista è Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone), una giovane donna bianca appena laureata e decisa a intraprendere la carriera di scrittrice. Tornata nella sua città natale, Skeeter si accorge delle ingiustizie che regolano i rapporti tra le famiglie bianche e le loro domestiche afroamericane, costrette a sopportare discriminazioni, umiliazioni e a vivere in una condizione di invisibilità sociale.

Determinata a dare loro voce, Skeeter propone a Aibileen Clark (Viola Davis), governante esperta e di grande sensibilità, di raccontare la propria vita e il legame con i bambini bianchi che ha cresciuto. Inizialmente titubante, Aibileen accetta, e a lei si unisce Minny Jackson (Octavia Spencer), la sua amica dal carattere irriverente e la lingua tagliente. Insieme iniziano a raccogliere testimonianze che rivelano un sistema radicato di pregiudizi e ingiustizie, sfidando le convenzioni e mettendo a rischio la loro sicurezza.

Il libro che ne nasce, pubblicato in forma anonima, diventa una voce potente contro il razzismo, sconvolgendo l’equilibrio della comunità di Jackson e segnando un passo verso la consapevolezza collettiva. Tra momenti drammatici e passaggi ironici, The Help intreccia storie personali e denuncia sociale, mostrando come anche gesti apparentemente piccoli possano avviare grandi cambiamenti.