The Help, la vera storia del film stasera in tv

Va in onda su Rai 1, venerdì 8 agosto, il film del 2011 che è valso a Octavia Spencer il Golden Globe e il Premio Oscar. Al centro della pellicola, ambientata negli anni Sessanta a Jackson, nel Mississippi, il rapporto d'amicizia tra tre donne straordinarie
Per il film The Help - in onda su Rai 1 venerdì 8 agosto - Octavia Spencer ha vinto l'Oscar e il Golden Globe. Con un cast quasi tutto al femminile, la pellicola fu un successo di pubblico e di critica. Un successo che parla d'amicizia, aiuto e di una storia vera.
La trama
Ambientato a Jackson, nel Mississippi dei primi anni Sessanta, The Help racconta una storia di coraggio, amicizia e cambiamento in un’America ancora profondamente segnata dalla segregazione razziale. Protagonista è Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone), una giovane donna bianca appena laureata e decisa a intraprendere la carriera di scrittrice. Tornata nella sua città natale, Skeeter si accorge delle ingiustizie che regolano i rapporti tra le famiglie bianche e le loro domestiche afroamericane, costrette a sopportare discriminazioni, umiliazioni e a vivere in una condizione di invisibilità sociale.
Determinata a dare loro voce, Skeeter propone a Aibileen Clark (Viola Davis), governante esperta e di grande sensibilità, di raccontare la propria vita e il legame con i bambini bianchi che ha cresciuto. Inizialmente titubante, Aibileen accetta, e a lei si unisce Minny Jackson (Octavia Spencer), la sua amica dal carattere irriverente e la lingua tagliente. Insieme iniziano a raccogliere testimonianze che rivelano un sistema radicato di pregiudizi e ingiustizie, sfidando le convenzioni e mettendo a rischio la loro sicurezza.
Il libro che ne nasce, pubblicato in forma anonima, diventa una voce potente contro il razzismo, sconvolgendo l’equilibrio della comunità di Jackson e segnando un passo verso la consapevolezza collettiva. Tra momenti drammatici e passaggi ironici, The Help intreccia storie personali e denuncia sociale, mostrando come anche gesti apparentemente piccoli possano avviare grandi cambiamenti.
Una storia vera?
Non è facile stabilire se la storia di The Help sia vera oppure no. Basato sul romanzo L'aiuto di Kathryn Stockett, amica d'infanzia del regista e sceneggiatore Tate Taylor, il film racconta una storia complessivamente fittizia, quella di una scrittrice che, negli anni Sessanta, pubblica un libro contenente molteplici storie di vita di domestiche nere. Tuttavia una personaggio del libro – e di conseguenza del film – è ispirato a una persona realmente esistita.
Nel 2011, diversi mesi prima dell'uscita del film, Stockett è stata citata in giudizio da una domestica nera di nome Ablene Cooper, la quale sosteneva che la sua vita fosse stata d'ispirazione per la storia di Aibileen Clark. Le due si conoscevano: Ablene lavorava presso il fratello di Stockett, e una volta aveva fatto da babysitter a sua figlia. La donna ha dunque fatto causa all'autrice per appropriazione indebita del suo nome e della sua immagine. Oltre a condividere un nome simile, la storia di Aibileen rispecchierebbe infatti quella di Ablene (suo figlio era morto poco prima della nascita del primogenito di Stockett).
Parlando al Daily Mail all'epoca della causa, Cooper ha dichiarato: "Kathryn ha scritto male il mio nome, ma nel film lo pronunciano esattamente allo stesso modo. Mi sono presentata a Kathryn quando l'ho incontrata per la prima volta in questo modo: Aib-e-leen. Nel libro, Aibileen insegna alla bambina dei bianchi a chiamarla 'Aib-ee'. È così che ho insegnato ai nipoti di Kathryn, perché non riuscivano a capire Abilene. Ho pianto a dirotto dopo aver letto le prime pagine. Nel libro, Aibileen lascia il lavoro cinque mesi dopo la morte del figlio in un incidente. Mio figlio, Willie, aveva la leucemia ed è morto a 18 anni, nel luglio 1998, tre mesi prima che iniziassi a lavorare per gli Stockett. Ho sentito di nuovo quelle emozioni nel mio cuore. Kathryn ha copiato parti della mia vita e le ha usate senza nemmeno chiedermelo".
La causa è stata però archiviata per prescrizione alla fine del 2011.