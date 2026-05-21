Arrestato Artem Tkachuk, il “Pino ‘o pazzo” di Mare Fuori

L’attore noto per il ruolo di Pino ’o pazzo nella serie “Mare Fuori”, è stato arrestato nella notte a Rho, nel Milanese, per il danneggiamento di quattro auto in sosta. Con lui c’erano tre amici. All’arrivo della polizia avrebbe insultato e minacciato gli agenti. L’arresto è stato convalidato senza misure cautelari

Auto colpite e persone coinvolte

Il giovane si trovava in via Molino Prepositurale insieme a tre conoscenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Secondo quanto riferito, le auto danneggiate erano quattro e presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti, causati con calci e pugni. Tutti e quattro sono stati bloccati dagli agenti e arrestati per danneggiamento aggravato. All’arrivo della polizia, Tkachuk avrebbe rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti degli agenti. Per questo motivo è stato denunciato anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. La giudice per la direttissima ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari.