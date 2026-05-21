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Arrestato Artem Tkachuk, il “Pino ‘o pazzo” di Mare Fuori

Spettacolo

L’attore noto per il ruolo di Pino ’o pazzo nella serie “Mare Fuori”, è stato arrestato nella notte a Rho, nel Milanese, per il danneggiamento di quattro auto in sosta. Con lui c’erano tre amici. All’arrivo della polizia avrebbe insultato e minacciato gli agenti. L’arresto è stato convalidato senza misure cautelari

L’attore Artem Tkachuk, 25 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte a Rho, in provincia di Milano, dopo il danneggiamento di alcune auto in sosta. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una donna alla centrale operativa della questura, che ha inviato sul posto due Volanti del Commissariato di Rho.

Auto colpite e persone coinvolte

Il giovane si trovava in via Molino Prepositurale insieme a tre conoscenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Secondo quanto riferito, le auto danneggiate erano quattro e presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti, causati con calci e pugni. Tutti e quattro sono stati bloccati dagli agenti e arrestati per danneggiamento aggravato. All’arrivo della polizia, Tkachuk avrebbe rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti degli agenti. Per questo motivo è stato denunciato anche per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. La giudice per la direttissima ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari.

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Chi è Artem Tkachuk

Artem Tkachuk, 25 anni, è un attore italo‑ucraino. Nato a Uman, in Ucraina, è cresciuto ad Afragola, nel Napoletano. Ha esordito al cinema nel 2019 con La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Dal 2020 interpreta Pino ’o pazzo nella serie Rai Mare Fuori, ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico.

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©Ansa

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