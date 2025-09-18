Artem Tkachuk denunciato per aggressione in un ospedale a Napoli

Esplora tutte le offerte Sky
Artem Tkachuk, l'attore di “Mare Fuori” denunciato per aggressione in un ospedale a Napoli

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

L’attore ucraino, noto per il ruolo di Pino nella popolare serie, è stato denunciato dopo un episodio violento nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Sono intervenuti i carabinieri

Artem Tkachuk, 25 anni, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Pino ’o pazzo nella serie Mare Fuori, è stato denunciato per un’aggressione avvenuta lo scorso lunedì 17 settembre all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Secondo quanto si è appreso, l’attore si sarebbe presentato in ospedale in evidente stato di agitazione, dando vita a un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Spintoni, danni e l’intervento dei carabinieri

Nel corso dell’alterco, Tkachuk avrebbe spintonato alcuni membri del personale sanitario e della vigilanza interna, danneggiando una porta e un macchinario per la ventilazione polmonare. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri, che lo hanno fermato mentre tentava di allontanarsi dalla struttura. A suo carico sono state formalizzate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Al momento non sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore o del suo entourage.

Chi è Artem Tkachuk e cosa sappiamo finora

Nato in Ucraina e cresciuto in Italia, Tkachuk ha conquistato la notorietà con il film La paranza dei bambini e ha consolidato la sua popolarità grazie alla serie Rai Mare Fuori. Le motivazioni dietro l’episodio al Pellegrini non sono ancora state chiarite, e non è noto se l’attore fosse sotto l’effetto di sostanze o in stato di alterazione psicologica. Le indagini sono in corso.

 

©Getty

Serie TV

Mare Fuori 5, chi sono gli attori del cast e i nuovi personaggi. FOTO

In streaming, i primi 6 episodi sono usciti su RaiPlay il 12 marzo. I successivi 6 sono sbarcati online il 26. Ed è sempre dal 26 marzo che, su Rai 2, è possibile vedere l'attesissima quinta stagione, con Ludovico Di Martino chiamato a sostituire alla regia Ivan Silvestrini

