Artem Tkachuk denunciato per aggressione in un ospedale a Napoli

L’attore ucraino, noto per il ruolo di Pino nella popolare serie, è stato denunciato dopo un episodio violento nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Sono intervenuti i carabinieri

Artem Tkachuk, 25 anni, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Pino ’o pazzo nella serie Mare Fuori, è stato denunciato per un’aggressione avvenuta lo scorso lunedì 17 settembre all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Secondo quanto si è appreso, l’attore si sarebbe presentato in ospedale in evidente stato di agitazione, dando vita a un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Spintoni, danni e l’intervento dei carabinieri Nel corso dell’alterco, Tkachuk avrebbe spintonato alcuni membri del personale sanitario e della vigilanza interna, danneggiando una porta e un macchinario per la ventilazione polmonare. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri, che lo hanno fermato mentre tentava di allontanarsi dalla struttura. A suo carico sono state formalizzate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Al momento non sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore o del suo entourage.