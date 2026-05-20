La nona giornata della kermesse è all'insegna delle pellicole di carattere storico e d'impegno politico e civile. In Concorso arrivano "The Man I Love" di Ira Sachs, opera dal cast stellare e anche "Notre Salut" di Emmanuel Marre, ambientato nella Francia del regime di Petain. Fuori Concorso c'è "La Bataille de Gaulle : L'âge de fer". La schiera di bellissime conta Bella Hadid, Coco Rocha, Bar Refaeli e Irina Shayk. Bruce e Laura Dern sono special guest



A cura di Vittoria Romagnuolo