Artem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori rompe il silenzio sul TSO

“Nell’ambulatorio avevo solo stracciato le flebo dalle vene, ero uscito a fumarmi una sigaretta per calmarmi e quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni con un Tso in mezzo ai veri pazzi”. Il 17 dicembre, dopo tre mesi di silenzio, l’attore Artem Tkachuk, 25 anni, volto di Pino Pagano detto O’ Pazzo nella serie tv Mare fuori, ha condiviso su Instagram un messaggio per i quasi 700 mila follower dove ha raccontato la sua versione della vicenda che l’aveva coinvolto lo scorso 18 settembre all’Ospedale Pellegrini di Napoli. All’epoca, infatti, era stato accusato sia di aver dato spintoni al personale sanitario e di vigilanza, sia di aver danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. “Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho tante collere e traumi accumulati dentro alla mia anima già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora”, ha scritto Tkachuk. “Non è stata esposta nessuna denuncia, infatti, perché non avevo fatto niente”. L'attore ha anche raccontato il percorso terapeutico che ha seguito: “L’ultimo incontro con la psicologa che ho conosciuto, una grandissima donna, le ho raccontato tutta la mia storia dall’infanzia fino ad oggi e non sapere cosa vuol dire avere la pressione mediatica di tutto il paese addosso per anni, lei è rimasta in lacrime”. L’attore, di origini ucraine, è cresciuto ad Afragola. Ha aggiunto: “Il mio carattere esplosivo fa paura o può sembrare folle. Ma vi assicuro che non ho mai fatto uso di sostanze”. Ora, “voglio scomparire dai social e dedicarmi al mio lavoro spirituale e mentale”, senza però rinunciare alle novità professionali dell’anno nuovo, perché “il 2026 è ricco di progetti”. Intanto, però, “Natale lo festeggerò da solo perché non c’è una famiglia e a casa degli altri non mi va di stare. La stessa cosa vale per il Capodanno. Sto sereno e sto bene”. Ha infine concluso lo sfogo: “Non provo più niente in questa vita, né dolore né niente. Manager fasulli e gente che mi ha solo usato per cash. Buona vita. Ci rivedremo presto”.