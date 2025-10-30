Carmine Recano, da Mare Fuori a Noi del Rione Sanità. FOTO

Offerte Sky
Chi è Carmine Recano, dal Comandante di Mare Fuori a don Giuseppe di Noi del Rione Sanità

L’attore che ha conquistato il pubblico con il ruolo del Comandante della serie ambientata in un immaginario "Istituto Penale per Minorenni di Napoli" è ora l’interprete del personaggio del prete nella nuova fiction ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo. La carriera di questo interprete è segnata da una lunga esperienza tra cinema, televisione e teatro. Ripercorriamo il suo percorso artistico, un iter che racconta l’evoluzione di un interprete versatile e radicato nella sua terra

A cura di Camilla Sernagiotto

