Noi del rione sanità, il cast della serie tv con Carmine Recano

Debutta giovedì 23 novembre, su Rai 1, la nuova fiction ispirata alla figura di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha cambiato il destino del Rione Sanità, offrendo ai giovani opportunità concrete e una vita lontana dal crimine
Carmine Recano, che tutti conoscono come il "Comandante" di Mare Fuori, è il protagonista di Noi del rione sanità, la nuova fiction di Rai 1 in onda in prima tv dal 23 ottobre. Recano è Don Giuseppe, parroco visionario e intraprendente, ispirato al vero Antonio Loffredo. Arriva nel quartiere con la missione di cambiare la vita dei giovani e di ridare loro speranza, attraverso la bellezza, l’arte, il lavoro e il riscatto sociale. Sfidando i meccanismi della criminalità organizzata, cerca di trasformare uno spazio segnato dal degrado in un luogo di opportunità.
Manuela ha il volto di Nicole Grimaudo. Fidanzata di gioventù di Don Giuseppe, ora vive una relazione difficile con un uomo violento e si trova in una situazione di grande fragilità. Tuttavia, sarò proprio il parroco a farle trovare il coraggio di denunciare per uscire da quella condizione.
Bianca Nappi è Suor Celeste, una suora pratica, dal cuore grande, che più che le parole privilegia l’azione. È al fianco di Don Giuseppe e, insieme a lui, sostiene il progetto di trasformazione del quartiere.
Rocco Guarino è Massimo, figlio di un collaboratore di giustizia, che sogna il teatro ma è attratto dal crimine. Il suo cammino nella serie tv è emblematico della difficoltà di scegliere una strada diversa, in un ambiente segnato da storie difficili.
Giampiero De Concilio è Mimmo, un giovane simpatico e instancabile, che aiuta i genitori nel piccolo emporio di famiglia. Innamorato di Caterina, la sua integrità e il suo coraggio saranno messi a dura prova dalla minaccia della camorra