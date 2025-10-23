Noi del rione sanità, il cast della serie tv con Carmine Recano

1/9 ©Webphoto

Carmine Recano, che tutti conoscono come il "Comandante" di Mare Fuori, è il protagonista di Noi del rione sanità, la nuova fiction di Rai 1 in onda in prima tv dal 23 ottobre. Recano è Don Giuseppe, parroco visionario e intraprendente, ispirato al vero Antonio Loffredo. Arriva nel quartiere con la missione di cambiare la vita dei giovani e di ridare loro speranza, attraverso la bellezza, l’arte, il lavoro e il riscatto sociale. Sfidando i meccanismi della criminalità organizzata, cerca di trasformare uno spazio segnato dal degrado in un luogo di opportunità.

