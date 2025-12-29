Brigitte Bardot riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez

BL'attrice appena scomparsa riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez, affacciato sul Mediterraneo, dove si trovano già i suoi genitori. La cerimonia non ha ancora una data ufficiale, ma dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Intanto cresce l’attesa per la gestione dell’eredità della star, stimata in circa 65 milioni di dollari, con la villa La Madrague e la Fondazione Bardot al centro della successione

Brigitte Bardot sarà sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, luogo simbolico che domina il Mediterraneo. Lo ha confermato il Comune della celebre località della Costa Azzurra, senza indicare una data precisa per la cerimonia. L’attrice, icona del cinema francese e attivista per i diritti degli animali, si è spenta domenica 28 dicembre all’età di 91 anni nella sua villa La Madrague, accanto al marito Bernard d’Ormale.

Un desiderio cambiato negli anni Per decenni Bardot aveva dichiarato di voler essere sepolta nel giardino della sua proprietà, vicino agli animali che ha tanto amato. “Preferisco riposare lì piuttosto che nel cimitero di Saint-Tropez, dove una folla di idioti rischierebbe di danneggiare la tomba dei miei genitori”, diceva al quotidiano Le Monde nel 2018. Ma, secondo fonti locali, la star avrebbe modificato le sue ultime volontà negli ultimi anni. La tomba scelta è semplice e si trova non lontano da quella di Roger Vadim, regista e primo marito di Bardot. Approfondimento Bardot: B.B., la sigla che ha reso celebre un'icona del cinema

Funerali: data ancora da definire La famiglia si è riunita a Saint-Tropez per organizzare le esequie, che potrebbero svolgersi la prossima settimana. Non è chiaro se ci sarà una cerimonia religiosa: il parroco locale ha dichiarato di non aver ricevuto indicazioni, nonostante Bardot avesse sempre manifestato la sua fede cristiana. Tra i fattori che potrebbero influire sulla data ci sono anche le condizioni meteo, mentre davanti alla villa La Madrague continuano a crescere gli omaggi floreali dei fan. Approfondimento Brigitte Bardot e l’Italia: cinema, luoghi e immaginario di un mito