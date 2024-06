Mare Fuori, al via le riprese della quinta stagione. Cast e dettagli

Serie TV

Tra emozionanti colpi di scena, i primi sei episodi della nuova stagione in uscita il 1º febbraio intrecceranno ancora una volta le vite dei giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Torneranno, tra gli altri, gli amatissimi Massimiliano Caiazzo nei panni di Carmine Di Salvo, Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci e Matteo Paolillo nel ruolo di Conte

La serie tv Mare Fuori, che racconta le storie dei detenuti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, torna il 1º febbraio con la quarta stagione. Per i protagonisti è arrivato il momento di crescere e di navigare in mare aperto. Tra loro c’è Massimiliano Caiazzo, interprete di Carmine Di Salvo, figlio della camorrista Donna Wanda. Il ragazzo cerca di avvicinare l'amata Rosa Ricci per sfuggire insieme al destino di sangue delle rispettive famiglie