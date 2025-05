Torna Gianna Nannini e lo fa con un brano frizzante, estivo, che strizza l'occhio ai giovani con il sound ma guarda coerentemente al suo modo di essere e al suo pubblico soprattutto 'adulto'. Il pezzo si intitola Panorama ed esce venerdi 9 maggio. Nannini si prepara inoltre al grande show che la vedrà protagonista il prossimo 26 giugno, in quello che è considerato uno dei luoghi più prestigiosi di Roma: il Circo Massimo. E per l'occasione, avrà come ospite Francesco De Gregori . In programma anche due rock live a Caserta e all'Arena di Verona e poi il tour "Sei nell'anima- Festival European Leg 2025". Grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco "Katoo" Catitti, accompagnata dalla produzione di Canova, Panorama pulsa di un'energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale corre a tutta velocità su quella pelle nuda panorama, rendendo il brano un inno all'amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d'estate sulla pelle scoperta.

"La prima volta al Circo Massimo. Con Francesco De Gregori, il mio amico"

"Per me è la prima volta al Circo Massimo - ha spiegato Gianna Nannini - e non vedo l'ora. Con la mia band, dedicheremo una sezione al 'Triangolo del Blues' con alcuni miei brani precedenti e un nuovo pezzo. E avrò con me Francesco De Gregori, il mio amico". Il principe e la regina del rock dunque, nel luogo simbolo di Roma. "Insieme - ha aggiunto - canteremo in italiano Baby Blue di Bob Dylan. Abbiamo scoperto che le nostre voci insieme spaccano. E' un pezzo che abbiamo fatto insieme lo scorso anno". Altri ospiti? "La scaletta non prevede interruzioni. Un disco insieme? Non ne abbiamo parlato. Ma è una grande emozione cantare con lui". Parlando della scaletta, Nannini ha detto di seguire "un percorso storico: parto da America, dagli Anni 80 fino ad oggi".