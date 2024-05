Carmine Recano di Mare fuori si è sposato con Donatella Tipaldi

Carmine Recano, interprete del comandante Massimo Esposito nella celebre serie tv Mare Fuori, ha giurato eterno amore e fedeltà alla sua compagna di vita, Doantella Tipaldi. La cerimonia si è svolta nella giornata di sabato 25 maggio nella romantica e suggestiva cornice nei pressi del Castello di Acerra in provincia di Napoli. Come in una favola, davanti a parenti, amici e invitati, tra fiori bianchi e un banchetto allestito en plein air, si sono mostrati raggianti senza nascondere la commozione al momento del taglio della torta a più piani.