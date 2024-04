Mare Fuori 5, iniziati i casting: cosa sappiamo sulla nuova stagione

Le candidature sono aperte fino all'11 aprile: diverse le figure cercate per la quinta stagione della fortunata serie tv, il cui arrivo è previsto per l'inizio del 2025

I casting per Mare Fuori 5 sono iniziati. E, chi è in possesso dei requisiti richiesti, può candidarsi fino all'11 aprile. Ma cosa dobbiamo aspetterci dalla quinta stagione della serie, il cui arrivo è atteso per l'inizio del 2025?

Il casting di Mare Fuori: chi può candidarsi (e come)

I casting di Mare Fuori 5 sono volti a trovare tre figure: una ragazza di 17 - 20 anni, alta oltre 180 centimetri e con un fisico imponente. E due ragazzi del nord-Italia, anche loro d'età compresa tra i 17 e i 20 anni, dal fisico atletico. L'esperienza nella recitazione non è richiesta. Per partecipare ai casting è necessario candidarsi via mail, entro l'11 aprile, allegando i propri dati e un breve video.