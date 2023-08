Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, la dedica: "Auguri amore mio"

Elena D’Amario ha scritto su Instagram: “La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno ufficializzato la loro storia d’amore. La ballerina ha condiviso foto e video con il fidanzato in occasione del ventisettesimo compleanno di quest’ultimo.

La ballerina ha confermato la frequentazione con un post sul profilo Instagram che conta più di 1.400.000 follower. Elena D’Amario ha condiviso foto e video della giornata: da uno scatto in acqua al filmato di un ballo romantico sulle note de La casa in riva al mare di Lucio Dalla.

Lunedì 28 agosto Massimiliano Caiazzo ha spento ventisette candeline. L’attore, affermatosi grazie al ruolo di Carmine Di Salvo nella serie TV Mare Fuori, ha trascorso la giornata in compagnia della fidanzata Elena D’Amario .

Massimiliano Caiazzo ha risposto: “Quanti venti. Quanti mari. La tua luce. Il nostro tempo. Grazie. Sempre”. In meno di ventiquattro ore il post ha ottenuto oltre 450.000 like e numerosi commenti.

Elena D’Amario ( FOTO ) ha scritto una dolce dedica nel post: “La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”.

Elena D’Amario è divenuta nota con la partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi entrando poi a far parte del cast dei ballerini professionisti del programma. Tra i suoi lavori la partecipazione al videoclip di Me ne frego di Achille Lauro e di quello di Io sono per te l'amore di Emma.