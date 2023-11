Mare Fuori, la festa dei 20 anni di Maria Esposito alias Rosa Ricci

Serie TV

Proseguono le avventure dei detenuti del penitenziario minorile di Napoli, alle prese con la detenzione, la crescita, le crisi di coscienza, l'amicizia e l'amore. Ecco i voti dei personaggi del prison drama che piace tanto al pubblico dei giovani adulti in onda in streaming dal 1° febbraio

Carolina Crescentini sarà presto di nuovo Paola Vinci, la direttrice dell'Istituto di pena minorile dove è ambientato Mare Fuori , la serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia che torna in streaming a partire dal 1°febbraio con gli episodi della terza stagione. Il titolo sarà poi in programmazione su Rai 2 da mercoledì 15 febbraio

Carolina Crescentini ha anticipato durante le interviste promozionali per lo show che nelle nuove puntate, il suo personaggio, che non è più solo la direttrice del penitenziario per i giovani detenuti, l'ha commossa parecchio, già in fase di lettura del copione. Qui l'attrice posa col suo compagno di avventura sul set, Carmine Recano, al photocall di presentazione della nuova stagione