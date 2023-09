One Piece, il cast recita la sigla di Mare Fuori

Avreste mai pensato di ascoltare Monkey D. Rufy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji recitare il testo de La canzone del capitano di DJ Francesco e della sigla di Mare Fuori? Netflix Italia ha giocato con i protagonisti della serie live action One Piece , da poco sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Per la prima prova gli attori hanno dovuto indovinare il significato di ‘Porta in alto la mano, segui il tuo capitano’, il ritornello del singolo di debutto di DJ Francesco e tormentone dell’estate 2003.

Il cast di One Piece si è poi misurato con il proverbio ‘Chi trova un amico trova un tesoro’ e con il detto ‘Chi non muore si rivede’. L’ultima sfida ha visto gli attori cercare di indovinare il significato di ‘Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for’, celebre frase della sigla della serie tv Mare Fuori.