One Piece è la serie più vista su Netflix in 84 Paesi, record assoluto

One Piece ha il vento in poppa, per dirla alla marinerasca e rimanere in tema ciurma piratesca... La serie televisiva live action di Netflix convince assai, come i numeri record di visualizzazioni attestano. La serie tratta dal manga omonimo di Eiichirō Oda è diventata la più vista su Netflix in 84 Paesi. Sono stati superati i precedenti detentori del record, ossia i gettonatissimi Mercoledì e Stranger Things. Negli ultimi giorni, infatti, One Piece ha superato il primato che in precedenza era detenuto a pari merito dalla serie televisiva prodotta e (parzialmente) diretta da Tim Burton e Stranger Things 4.

Nel suo fine settimana di debutto, One Piece è stato lo show Netflix più visto in 84 Paesi, uno in più rispetto a quelli fatti registrare dallo show dominato da Jenna Ortega e dal quarto capitolo della saga ideata dai Duffer Brothers, entrambe prodotte da Netflix (esattamente come questa nuova avventura televisiva dello streamer, One Piece appunto, che ha debuttato lo sscorso 31 agosto).

Non soltanto i numeri delle visualizzazioni attestano il successo di One Piece: anche altri numeri, ovvero quelli del livello di gradimento, fanno capire quanto sia finalmente arrivato sugli schermi un adattamento live action che convince i più. Cosa rara, dato che solitamente i manga trasformati in show con attori in carne e ossa vengono categoricamente cassati e, spesso, addirittura massacrati.

Invece stavolta parliamo di un'accoglienza da parte dei fan davvero calorosa, accompagnata da recensioni ultra positive della stampa specializzata.



One Piece è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).