One Piece, svelato il trailer e la data di uscita della serie Netflix

Per la gioia degli innumerevoli fan sparsi in tutti gli angoli della Terra, l'attesissima serie live-action tratta dal manga di Eiichiro Oda, ha finalmente una data d'uscita. One Piece vedrà la luce il 31 agosto 2023, e non manca poi così tanto al giorno fatidico. Gli appassionati hanno già attivato il conto alla rovescia a partire dall'annuncio ufficiale avvenuto attraverso il primo trailer, nel corso del Tudum 2023 (l'evento globale più atteso di Netflix trasmesso ieri in diretta da San Paolo del Brasile nel quale sono state rese note le novità e le anticipazioni dei prossimi mesi).