One Piece, Netflix svela la data di uscita del live-action nel poster

I fan di One Piece in queste ore hanno ricevuto un regalo da Netflix, che finalmente ha voluto offrire loro qualche dettaglio in più riguardo l'attesissima serie live-action tratta dal manga di Eiichiro Oda.

La piattaforma di streaming ha svelato che lo show arriverà entro la fine del 2023. In queste ore è stato condiviso un poster promozionale, diffuso dai canali ufficiali di Netflix, in cui si legge “setting sail 2023”, che significa Pronti a salpare nel 2023! Quindi non c'è dubbio: questo sarà l'anno dell'arrivo sugli schermi della serie, per la gioia di chi era in trepidante attesa.

Dunque per godersi un nuovo capitolo delle avventure di Rufy e soci non manca molto.

Per quanto riguarda questo progetto, Netflix è stata abbastanza avara di dettagli e aggiornamenti: dopo aver svelato alla fine dello scorso dicembre chi sarà l'attrice che si calerà nel ruolo di Bellmer (sarà Genna Galloway), non erano stati più offerti particolari succulenti relativi a One Piece.



Potete guardare il poster della serie televisiva live-action One Piece nel tweet che trovate in fondo a questo articolo.