One Piece, il video del dietro le quinte

Serie TV

Sono cominciate le riprese della serie live-action hollywoodiana del manga One Piece di Eiichiro Oda. In tutto la prima stagione sarà composta da dieci episodi. La storia ha come protagonista Monkey D. Rufy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Vediamo gli attori confermati