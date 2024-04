Il successo di Mare Fuori supera i confini italiani e approda in Spagna. La serie che ha conquistato l’Italia sarà riproposta in una versione spagnola con protagonista Gabriel Guevara, che ha conquistato la fama dopo aver recitato in Skam Spagna e nel film del 2023 È colpa mia? su Prime Video. Il progetto, come riporta Variety, nasce da una collaborazione tra Atresmedia TV e Beta Fiction Spagna, avrà otto episodi e sarà incentrato sul “Chiattillo”, sarà interpretato da Guevara, che sostituirà Nicolas Maupas nel remake spagnolo.

A gennaio era stato annunciato anche il remake statunitense della serie tv che in Italia sta per arrivare alla quinta stagione.