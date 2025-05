Amori & incantesimi 2, nel 2006 esce il sequel con Kidman e Bullock

Un teaser incantato annuncia l’attesa

A ufficializzare la data d’uscita, ci ha pensato la Warner Bros. con un breve teaser pubblicato online (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo). Nella clip, si ascolta una voce fuori campo — quella delle due attrici protagoniste — che pronuncia un incantesimo: “Tooth of wolf and morning dew. Something old and something new. Let the spell begin to mix. Sept. 18, 2026”, traducibile in italiano con le parole “Dente di lupo e rugiada mattutina. Qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo. Lascia che l'incantesimo inizi a mescolarsi. 18 settembre 2026”.

Lo stesso giorno debutterà anche il reboot di Resident Evil prodotto da Sony, creando così un interessante confronto tra due generi molto diversi…