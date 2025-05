Keanu Reeves e Sandra Bullock insieme in un nuovo thriller romantico

Sandra Bullock e Keanu Reeves hanno condiviso il set in due film diventati cult, dando vita a una delle coppie più amate del cinema. La loro prima collaborazione risale al 1994 con Speed , action thriller che li ha consacrati come star internazionali facendo nascere tra loro una forte intesa personale e professionale. Oltre dieci anni dopo, nel 2006, si sono ritrovati nel film La casa sul lago del tempo, pellicola romantica dai toni malinconici che ha mostrato un lato più dolce e riflessivo della loro chimica. Nonostante i fan abbiano a lungo sperato in una relazione anche fuori dallo schermo, Bullock e Reeves sono sempre stati grandi amici, legati da una sincera stima reciproca.

La trama, attualmente, è avvolta nel mistero. Si sa solo che la sceneggiatura sarà firmata da Noah Oppenheim (Zero Day) e che i produttori saranno gli stessi attori: Sandra Bullock tramite Fortis Films, Kanu Reeves (insieme a Mark Gordon e Bibby Dunn) tramite The Mark Gordon Company, e Oppenheim e Sarah Bremner tramite Prologue Entertainment.

I progetti recenti

Gordon e Oppenheim hanno proposto l'idea del film a Reeves e Bullock, che hanno subito accettato collaborando poi al suo sviluppo. Reeves ha recentemente recitato in John Wick 4, film di cui è anche produttore esecutivo, e presto lo vedremo in Ballerina (pellicola dello stesso universo di John Wick) al fianco di Ana de Armas. Bullock ha recitato e prodotto The Lost City per Paramount, e ha preso parte a The Unforgivable e Bullet Train. Dal grande schermo, mancava dal 2022.