Sandra Bullock e Keanu Reeves, la reunion per i 30 anni di Speed

Sandra Bullock si è riunita con il co-protagonista di Speed ​​Keanu Reeves per la proiezione speciale del film, organizzata in occasione del 30° anniversario.

I due sono stati fotografati mentre arrivavano all'Egyptian Theatre di Hollywood, martedì 8 ottobre.

Sandra, che di recente ha detto di voler lavorare di nuovo con Keanu, ha sfoggiato un elegante completo total black, impreziosito da orecchini scintillanti. La star di Matrix, col suo blazer e la barba che da qualche tempo caratterizza il suo look, si è fermato a firmare autografi prima di entrare a teatro.

Speed, la trama

Blockbuster ricco di azione, Speed vede Keanu Reeves nei panni dell'esperto artificiere Jack Traven. Sandra Bullock è invece Annie Porter, passeggera dell'autobus che trova una bomba e fa squadra con Jack per disinnescarla.

Il film è stato diretto da Jan de Bont al suo debutto alla regia, con sceneggiatura scritta da Graham Yost. Nel cast anche Dennis Hopper, Joe Morton e Jeff Daniels.

Al centro della trama troviamo un autobus urbano, manomesso da Hopper: qualora fosse sceso sotto le 50 miglia orarie, il bus sarebbe esploso. Così, i personaggi interpretati da Keanu Reeves e Sandra Bullock si trovano impegnati in una corsa contro il tempo, per evitare il verificarsi della tragedia.

Il film è stato presentato in anteprima il 10 giugno 1994. Ha debuttato al primo posto al botteghino, incassando 14,5 milioni di dollari nel weekend di apertura. Non solo: ha stabilito nuovi record per la 20th Century Fox in Brasile e in Sudafrica, e ha vinto l'Oscar per il Miglior sonoro e il Miglior montaggio sonoro.