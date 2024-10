Keanu Reeves debutta come pilota a Indianapolis ma finisce fuori pista

All’uscita di una curva del circuito di Indianapolis, Keanu Reeves ha sbandato ed è finito fuori pista. L’attore di Matrix e di John Wick, che ha partecipato alla corsa automobilistica Toyota GR Cup, una gara per dilettanti appassionati di auto e aspiranti piloti, ha avuto il piccolo incidente per evitare una collisione. Reeves guidava l’auto n. 92 BRZRKR, un riferimento alla graphic novel The Book of Elsewhere che lui stesso ha scritto insieme a China Miéville. Il romanzo, uscito a luglio, fa parte della serie di fumetti dell’attore BRZRKR, il primo dei quali era stato pubblicato nel 2021. Dopo l’accaduto il divo di Hollywood, rimasto illeso, ha concluso la prima gara in 25esima posizione su un totale di 33 piloti. In una seconda gara, invece, si è classificato 24esimo.