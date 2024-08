Sonic 3, il trailer del film con la voce di Keanu Reeves. VIDEO

Il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al popolare personaggio dei videogame SEGA arriverà in sala il giorno di Capodanno del 2025

Nella nuova avventura, Sonic e i suoi amici Tails e Knuckles si ritrovano ad affrontare un nuovo temibilissimo nemico: Shadow, un porcospino nero che rappresenta una sorta di controparte malvagia di Sonic, per sconfiggere la quale il nostro eroe dovrà chiedere aiuto al suo rivale di sempre, il dr. Robotnik. Potete vedere il trailer di Sonic 3 nel video in testa a questo articolo.

Il cast

Keanu Reeves dà la voce a Shadow, come si può sentire nel trailer, e si unisce a un cast che vede le conferme di Jim Carrey (dr. Robtnik), Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles), Colleen O'Shaughnessey (Tails). Confermate anche James Marsden nel ruolo di Tom Wachowski, Tika Sumpter nei panni di Maddie Wachowski e Lee Madjoub in quelli dell’Agente Stone. Altra new entry di rilievo Krysten Ritter, che interpreta la Capitana Rockwell.