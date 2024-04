Sonic 3, Keanu Reeves si unisce al cast: doppierà un nuovo personaggio

Il divo di Hollywood si unisce al cast vocale della pellicola d’animazione. La sua ugola interpreterà il personaggio di Shadow. Paramount rilascerà il film basato sul videogioco il 20 dicembre 2024



Keanu Reeves si è unito al cast vocale del film d’animazione Sonic 3.



Il divo di Hollywood sarà uno dei doppiatori dell’attesissima pellicola d’animazione. La sua ugola interpreterà il personaggio di Shadow. Paramount rilascerà il film basato sul videogioco il 20 dicembre 2024.

In Sonic the Hedgehog 3, questo il titolo originale, la star di John Wick interpreterà il popolare personaggio chiamato Shadow, come hanno rivelano diverse fonti a The Hollywood Reporter. Il John Campea Show ha riportato per primo la notizia del casting di Reeves. La notizia arriva dopo una presentazione piena di colpi di scena da parte della Paramount al CinemaCon (la convention annuale dei proprietari di cinema che si tiene a Las Vegas) tenutosi la scorsa settimana.

Lo studio, infatti, ha debuttato con le prime immagini di Sonic 3. In quell'occasione, ha offerto succulente anticipazioni, tra cui la rivelazione che il Dr. Robotnik, interpretato da Jim Carrey, era depresso e fuori forma dopo gli eventi di Sonic 2, ma recupererà il proprio spirito grazie alla creazione di Shadow the Hedgehog. È Shadow il personaggio che sarà doppiato da Keanu Reeves. Si tratta di una figura introdotta per la prima volta nella serie videoludica omonima da cui i film sono tratti in Sonic Adventure 2, uscito nel 2001. Il personaggio è una specie di antitesi di Sonic: si rivela infatti oscuro e aggressivo.



Un franchise cinematografico il cui primo film ha guadagnato 319 milioni di dollari in tutto il mondo Il franchise cinematografico di Sonic della Paramount è incominciato con il primo film della serie cinematografica, ossia Sonic the Hedgehog del 2020, che ha superato le aspettative con ben 319 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, diventando uno strepitoso successo per ciò che riguarda quel sottogenere cinematografico derivato dai videogiochi. Prima di Sonic, questo genere aveva faticato al botteghino. Nel 2022 è toccato a Sonic 2, che ha incassato 404 milioni di dollari in tutto il mondo. Il regista Jeff Fowler è dietro tutti e tre gli episodi, che nella versione originale vedono Ben Schwartz doppiare Sonic accanto a James Mardsen nel ruolo di Tom Wachowski, l’amico umano di Sonic.

È un periodo molto intenso per Keanu Reeves Reeves negli ultimi tempi si sta dedicando molto ai blockbuster. Di recente, infatti, ha recitato in John Wick: Chapter 4 e prima ancora ha ripreso il suo iconico ruolo di Neo per The Matrix: Resurrections del 2021. Prossimamente lo vedremo in Good Fortune di Aziz Ansari, in cui interpreta un angelo custode, inoltre avrà un cameo in John Wick Presents: Ballerina, uno spin-off di John Wick con Ana De Armas nel ruolo principale. Il suo cameo, chiaramente, sarà quello del mitico personaggio John Wick, efferato assassino la cui popolarità è pari ai litri di sangue che ha versato nella sua rosea carriera. Anzi: nella sua rossa carriera…