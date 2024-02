Sonic 3, Jim Carrey torna nel sequel

L'attore riprenderà il ruolo del dottor "Eggman" Robotnik nel terzo film della saga. Il suo ritorno era in dubbio, considerato il finale del secondo capitolo

Jeff Fowler , già regista dei primi due capitoli, firmerà la regia anche di Sonic Il film 3, atteso per il 20 dicembre 2024 .

Il botteghino globale combinato di Sonic Il Film e Sonic Il Film 2 ammonta a 870,8 milioni di dollari: da qui la volontà della Paramount di proseguire con un terzo capitolo. Non solo: la casa di produzione sta realizzando anche la serie spin-off Knuckles, che debutterà in anteprima su Paramount+ . Il ritorno di Carrey è stato anticipato sui social media, quando i creatori di Sonic hanno rilasciato un teaser con la risatina caratteristica del Dr. Robotnik.

La notizia arriva da Variety e ha colto un po' di sorpresa i fan. Il secondo capitolo di Sonic, infatti, non si concludeva troppo bene per il personaggio interpretato da Carrey. Anzi: dopo lo scontro finale, il Dr. Robotkin precipitava vertiginosamente, segnando - o almeno così sembrava - l'addio alla saga.

Jim Carrey riprenderà il ruolo dello scienziato in Sonic - Il Film 3.

Il ritiro che non c'è stato

In precedenza, Carrey aveva lasciato intendere di essere pronto a ritirarsi dalle scene dopo la partecipazione a Sonic Il Film 2. O meglio: all'epoca, disse che avrebbe preso in considerazione l'idea di fare un altro film solo se la sceneggiatura fosse stata abbastanza buona. Dal 2022 a oggi, non ha preso parte ad alcuna pellicola. "Se gli angeli portassero una sorta di copione scritto con inchiostro dorato che mi dice che sarà davvero importante che le persone lo vedano, potrei continuare lungo la strada, ma mi sto prendendo una pausa", furono le sue esatte parole.

Dal canto loro, Neal H. Moritz e Toby Ascher (produttori di Sonic 1 e 2) dissero che, se Carrey avesse scelto di ritirarsi, il suo ruolo non sarebbe stato riassegnato.

Avendo accettato di esserci, possiamo ipotizzare che il copione di Sonic Il Film 3 sia ottimo.