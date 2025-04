Al via le riprese di Day Drinker, con Johnny Depp e Penelope Cruz

La pellicola, diretta da Marc Webb (The Amazing Spider-Man, Biancaneve ), vede Depp recitare con Penélope Cruz per la quarta volta dopo Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull'Orient Express. Nel cast anche Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle.

Le prime immagini

Più di un decennio dopo aver recitato in The Rum Diary - Cronache di una passione al fianco dell'ormai ex moglie Amber Heard, Depp torna con un titolo che promette di far parlare.

La produzione di Day Drinker da parte di Lionsgate ha preso il via in Spagna lunedì 14 aprile. Il film è prodotto dai responsabili del franchise di John Wick, Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, da Adam Kolbrenner e da Zach Dean, che ha anche scritto la sceneggiatura originale.

Nella prima immagine diffusa dai canali social di Lionsgate, Johnny Depp appare irriconoscibile. Barba e capelli lunghi brizzolati, occhi color ghiaccio e un elegante abito da uomo d'affari, ha un drink con le mani. E uno sguardo che non promette nulla di buono.