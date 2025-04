Il tema dell'attesa, tra angoscia e bellezza

Settimana da ricordare per Paolo Sorrentino, fresco delle quindici candidature ai Premi David di Donatello 2025 del suo ultimo film Parthenope, e guest star del Salone del Mobile 2025 per con un'opera da esplorare ma che emoziona al pari di quelle da lui firmate per il grande schermo.

"La Dolce Attesa" esplora, come suggerisce il titolo, il sentimento dell'attesa che si materializza in un'esperienza umana che tutti hanno prima o poi sperimentato nella vita.

L'attesa come tempo di sospensione ma anche di angoscia, un momento greve che l'autore partenopeo inganna con la bellezza.

La meraviglia dell'esperienza dell'attraversamento fisico dei padiglioni allestiti di rosso (colore dominante dell'installazione), distrae dai pensieri e spinge l'uomo/osservatore al recupero di un tempo che non corre via.

Un'educazione alla pazienza che passa per la sosta su poltrone su cui ci si sdraia per osservare un cuore pulsante che brilla delle sfaccettature del cristallo.

Paolo Sorrentino ha immaginato l'attesa più angosciante, quella di quando si aspetta un responso del medico. Per questo, prima di accedere al padiglione, si ritira un ticket col numero, come si fa negli ambulatori.