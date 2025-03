Milano, Salone del Mobile 2025: date ed eventi da non perdere

In occasione di Euroluce, prende il via The Euroluce International Lighting Forum, iniziativa diretta da Annalisa Rosso, Editorial Director & Cultural Events Advisor del Salone, con la collaborazione di APIL. Un appuntamento volto a stimolare lo scambio di idee e promuovere l’innovazione nel mondo dell’illuminazione. Una due giorni (10 e 11 aprile) articolata in 6 Masterclass, 2 Tavole Rotonde e 2 Workshop ospitati nell’Arena The Forest of Space (pad. 2), progettata dall’architetto giapponese Sou Fujimoto, tra i più affermati negli ultimi dieci anni.