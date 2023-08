Sandra Bullock al centro delle polemiche per The Blind Side

La causa di Michael Oher contro la famiglia Tuhoy

Molti tifosi hanno addirittura chiesto che la diva restituisca la statuetta conquistata nel 2010 grazie alla parte di Leigh Anne Tuhoy, la donna che insieme al marito accolse in casa Oher quando era ancora un ragazzo senzatetto e che l'ex giocatore ha portato in tribunale affermando di non essere mai stato adottato, ma indotto invece a firmare carte con cui gli strappavano l'autorità legale e l'uso del suo nome in modo da arricchirsi a sue spese. "Michael Oher ha scoperto la bugia nel febbraio 2023, quando ha appreso che la 'custodianship' che aveva firmato e che credeva lo avrebbe reso un componente della famiglia Tuohy, in realtà non gli offriva alcuna relazione familiare", si legge nei documenti depositati dall'ex giocatore in tribunale. "La Bullock adesso dovrebbe restituire l'Oscar: sa benissimo che non se lo merita", ha sparato a zero contro l'attrice il cronista sportivo Brandon Walker su X, mentre altri fan della 59enne star di Miss Congeniality sono accorsi in sua difesa: "Ha semplicemente accettato un lavoro. Che colpa dovrebbe avere?", ha protestato Quentin Aaron, che nel film aveva la parte di Oher. L’attrice ha perso solo pochi giorni fa il compagno 57enne Bryan Randall, ex modello e fotografo. Era malato di Sla da tre anni.