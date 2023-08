Sandra Bullock, morto il fidanzato Bryan Randall

Cinema

C’è chi ha deciso di smettere per dedicarsi ad altro, chi per motivi anagrafici, e chi ancora per ragioni personali: tante star negli ultimi anni hanno detto basta alla recitazione. Ecco chi sono gli attori che da diverso tempo non si vedono più sul grande schermo

Anche Sandra Bullock sembra aver preso la decisione di mollare la recitazione, anche se momentaneamente. In un’intervista all’Hollywood Reporter ha detto di essere "esaurita, tanto stanca e non più in grado di prendere decisioni sagge". In realtà già qualche mese fa ha aveva detto di volersi fare temporaneamente da parte nel mondo cinema per dedicarsi ai suoi due figli, Louis e Laila, rispettivamente di 12 e 10 anni. "Voglio stare a casa" - aveva detto all'emittente televisiva Cbs