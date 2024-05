"Satellites", The Script annunciano l’uscita del nuovo album

The Script tornano con nuova musica, e il ricordo dell'amico e compagno di band Mark Sheehan, scomparso lo scorso anno. Ecco "Satellites", il nuovo album del gruppo irlandese, in arrivo il 16 agosto. Anticipato dal singolo "Both Ways", The Script sono pronti a tornare dal vivo, anche in Italia: appuntamento l'11 dicembre al Fabrique di Milano

Dopo 10 miliardi di streaming, 12 milioni di vendite di album, sei dischi al numero 1 nel Regno Unito e due singoli certificati platino negli Stati Uniti, The Script annunciano l’uscita del loro nuovo album "Satellites" il 16 agosto 2024, anticipato dal singolo "Both Ways", disponibile in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 17 maggio.

"Both Ways" & "Satellites"

Un nuovo singolo, un'anticipazione di un nuovo album, dedicato all'amico e compagno di band Mark Sheehan: The Script tornano con la loro musica, per ripartire da dove tutto è iniziato. Ecco, quindi, il singolo "Both Ways", traccia energica e vivace, caratterizzata da ritmi hip-hop e funky che fanno da cornice alle incredibili doti vocali di Danny, frontman del gruppo. Il risultato è un cocktail esplosivo che ci fa subito pensare ai Black Eyed Peas che suonano "Locked Out of Heaven" di Bruno Mars ed è completamente diverso da tutto ciò che The Script hanno pubblicato fino ad oggi.

Per Mark

Dopo la perdita, avvenuta lo scorso anno, del loro compagno di band e amico Mark Sheehan, e come omaggio e rispetto verso di lui, la band ha voluto fortemente continuare a portare avanti ciò che avevano costruito tutti insieme nel corso degli anni.Il frontman Danny O’Donoghue è così tornato in studio e ha voluto sperimentare e mettersi nuovamente in gioco usando, ad esempio, un 808 e giocando con suoni di ispirazione R&B, concentrandosi su sonorità ritmiche vivaci e scrivendo insieme a Steve Robson (Rascal Flatts, Take That) e a Wayne Hector (One Direction, Nicki Minaj) oltre che, ovviamente, con il compagno di band Glen Power.

Ciò che è emerso è "Satellites", una raccolta di canzoni assolutamente ispirate che aprono le porte a un nuovo futuro per The Script, ricordando che anche se Mark non è più qui fisicamente, rimane una parte vitale di tutto ciò che sono e saranno.