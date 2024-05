Bon Jovi, aspettando l'album Forever esce il singolo Living Proof

E' uscito Living Proof il secondo singolo dei Bon Jovi che anticipa l’album Forever in arrivo il 7 giugno, il sedicesimo della loro lunga e fortunata carriera, disponibile in preorder nello shop ufficiale Universal Music. A distanza di quattro anni dall’ultimo disco 2020, i Bon Jovi, band vincitrice di Grammy Awards e presente sulla Rock&Roll Hall of Fame, tornano sulla scena con nuova musica. La pubblicazione di Living Proof segue l’uscita di Legendary, disponibile dal 14 marzo. Jon Bon Jovi, frontman della band, nominato in occasione del mese dei Grammy Awards MusiCares Person of the Year 2024, ha commentato così l’annuncio del nuovo album Forever: "Questo disco è un ritorno alla gioia. Dalla scrittura, attraverso il processo di registrazione, questo significa alzare il volume, sentirsi bene Bon Jovi".



In occasione del ritorno sulle scene e per l’anniversario dei 40 anni di carriera della band, è uscita anche la docuserie in quattro parti Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, disponibile dal 26 aprile su Disney+. Il progetto rappresenta il primo documentario di sempre sulla storia della band realizzato con la piena collaborazione di tutti i membri passati e presenti dei Bon Jovi. Per celebrare i 40 anni della band, inoltre, è stato lanciato l'archivio digitale sul loro sito web “Backstage with Bon Jovi”, grazie al quale i fan potranno esplorare l’eredità del gruppo attraverso diversi contenuti, immagini, video e audio.



FOREVER” TRACKLIST

1. Legendary

2. We Made It Look Easy

3. Living Proof

4. Waves

5. Seeds

6. Kiss The Bride

7. The People’s House

8. Walls Of Jericho

9. I Wrote You A Song

10. Living In Paradise

11. My First Guitar

12. Hollow Man