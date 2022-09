Brad Pitt ha raccontato di un film (mai realizzato) con Sandra Bullock

Brad Pitt si è lasciato andare in questi giorni ad alcune rivelazioni su un film che aveva programmato di fare con Sandra Bullock che non si è mai realizzato. L'attore ha rivelato che lui e l’attrice che recentemente abbiamo visto recitare insieme in Bullet Train e The Lost City, avrebbero interpretato in questo film una coppia divorziata che è ospite di QVC (QVC è un canale di shopping e divertimento, che è attivo 364 giorni l’anno e in cui si può acquistare per telefono davvero di tutto, dalla moda moda al fai da te, dagli accessori per cucina alla tecnologia).

"Non saprei come farlo, a meno che non fosse una commedia" ha detto Brad Pitt a British Vogue in un'intervista. "In realtà, Sandy [Sandra Bullock] e io una volta abbiamo provato a sviluppare una sceneggiatura su una coppia marito e moglie venditori di successo di QVC , che stanno per divorziare, si odiano e litigano anche quando sono in onda mentre vendono cose...Questo è tutto quello che abbiamo fino a oggi di questo progetto” ha spiegato la star di Hollywood che alla Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato come produttore di Blonde, il film Netflix su Marilyn Monroe.

Sandra Bullock e Brad Pitt, sodalizio destinato a durare

Sfortunatamente per i fan delle star di Hollywood, le riprese della commedia romantica incentrata su QVC non sono mai iniziate, ma Pitt e Bullock hanno lavorato insieme ad altri film. Due solo nel 2022 come dicevamo all’inizio dell’articolo. In The Lost City, Bullock ha interpretato il personaggio di Loretta Sage, un'autrice di romanzi bestseller di successo ma depressa. Il suo co-protagonista nella commedia d'azione era Channing Tatum, mentre Pitt ha interpretato il ruolo di Jack Trainer, un uomo d’azione. In Bullet Train invece l'attore ha interpretato Ladybug, un mercenario esperto ma sfortunato. Il personaggio di Bullock era Maria Bettle, il contatto e il gestore di Ladybug che comunicava con lui solo telefonicamente per dare istruzioni e ironizzare sul suo carattere e le sue azioni.

Il progetto di benessere di Brad Pitt

Brad Pitt ha parlato di questo progetto con Sandra Bullock mentre pubblicizzava una sua linea di prodotti essenziali per la cura della pelle a Le Domaine. Gira infatti sul web un video in cui l’attore condivide la sua routine di bellezza. "So che ci sono nuovi prodotti quasi ogni giorno che le persone cercano di lanciare" ha detto Pitt "ma se non avessi notato una vera differenza visivamente sulla mia pelle, non mi sarei preso la briga di creare questa linea".