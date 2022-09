Brad Pitt lancia una linea di skincare genderless

La linea di prodotti si chiama Le Domaine e ha la particolarità di essere concepita come genderless, non distinguendo dunque tra maschile e femminile. Brad Pitt l’ha sviluppata in collaborazione con la famiglia Perrin, rinomati viticoltori di Château Beaucastel che sono anche partner di Pitt nello Château Miraval Côtes de Provence Rose. Pitt ne ha parlato in un'intervista a British Vogue raccontando come la linea si basi sulle proprietà antiossidanti dell'uva.

BRAD PITT: “L’ANTI-AGING È UNA FAVOLA”

"L'invecchiamento - ha detto Brad Pitt a Vogue Uk in un'intervista realizzata nello Chateau provenzale - è un concetto a cui non possiamo sottrarci e mi piacerebbe vedere la nostra cultura abbracciarlo un po' di più. Fondando Le Domaine non ho voluto il titolo di "anti-aging". È ridicolo. È una favola. Ma ciò che è reale è trattare la pelle in modo sano. Ed è qualcosa che ho imparato a fare per il mio lavoro e che ti fa sentire meglio. Sono cresciuto con una mentalità country, Dial Soap (un marchio da grande distribuzione, ndr) una volta al giorno e via. E penso che stiamo imparando che se ci amiamo, se ci trattiamo un po' meglio, allora ci sono benefici a lungo termine. Quindi bisogna invecchiare in modo sano". Pitt cita Gwyneth Paltrow come amica e ispirazione imprenditoriale beauty con Goop oltre che mentore: "In effetti, a pensarci bene, è stata probabilmente la prima a farmi lavare la faccia due volte al giorno...".