Secondo quanto riporta il The Sun, George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon si riuniranno per un nuovo film della saga Ocean, 15 anni dopo l’ultimo capitolo. Gli attori torneranno a lavorare insieme per girare Ocean's 14 anche se tempo fa avevano promesso che Ocean's 13 sarebbe stato il loro ultimo film della serie. Una fonte ha detto che "Le voci su un film con George, Brad e Matt sono circolate da anni, ma i tempi erano scaduti e i loro programmi stracolmi sembravano confermare che non fosse possibile”. "Finalmente la squadra giusta si è riunita nel tentativo di rendere il film un enorme successo. Il franchise è estremamente popolare e la trama brillante è stata un'opportunità troppo bella per lasciarla” hanno detto gli attori a MailOnline.

Ocean’s 14, un progetto sofferto

Si parlava di questo film già da molti anni, ma i piani erano stati annullati in parte per la morte di Bernie Mac, attore che interpretava Frank Catton nel film. La sua scomparsa avvenuta nel 2008, unita allo scetticismo di Clooney e gli altri di continuare il franchise, ha fatto sì che la produzione fosse messa in stand by. "Ne stavamo parlando, e poi Bernie è morto, e così abbiamo pensato che senza di lui non volevamo farlo” ha dichiarato Don Cheadle, altro membro del cast. Poi Matt Damon ha espresso interesse per un altro film durante un'intervista a Good Morning America nel 2021, ma ha detto che il futuro del franchise dipendeva dal suo regista Steven Soderbergh.

Sequel o Prequel

Dopo lo spin-off al femminile Ocean’s Eight con Sandra Bullock e Cate Blanchett, Margot Robbie era stata nominata lo scorso maggio per un nuovo prequel della saga ambientato nell’Europa degli anni’60, diretto da Jay Roach con cui ha lavorato per Bombshell nel 2019. La Warner Bros avrebbe parlato di iniziare le riprese nel 2023 e sarebbe stato fatto anche il nome di Ryan Gosling. Quindi ben due film della serie Ocean’s sarebbero in arrivo, non ci resta che attendere ulteriori notizie.