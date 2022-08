Ryan Gosling e Margot Robbie sul set del nuovo film di Ocean's Eleven

È in fase avanzata la trattativa per portare Ryan Gosling sul set di Ocean’s Eleven, dove ritroverà Margot Robbie Condividi

Squadra che vince, non si cambia. Sembra essere questo il leit motiv di Warner Bros. per i suoi prossimi progetti. La casa di produzione, forte anche della grande eco mediatica scaturita dalle prime immagini del film su Barbie, sembra essere intenzionata a confermare la coppia composta da Ryan Gosling e Margot Robbie anche per il nuovo film di Ocean's Eleven, che dovrebbe entrare in produzione nei prossimi mesi. L'indiscrezione è stata rilanciata da ben tre diverse testate giornalistiche di primo piano in America per quanto concerne il cinema: The Hollywood Reporter, Deadline, Variety. Per il momento non ci sono state né conferme né smentite, il che fa supporre che, forse, qualcosa di vero in tutto questo ci sia.

Gosling e Robbie, da Barbie e Ocean’s Eleven approfondimento Ocean's Eleven, un nuovo film con Margot Robbie Dismessi i panni di Barbie e Ken da pochi giorni, Margot Robbie e Ryan Gosling potrebbero iniziare le riprese di Ocean’s Eleven già tra qualche settimana. Il set del film più atteso del 2023, infatti, si è chiuso appena pochi giorni fa e stando alle indiscrezioni, Gosling sarebbe in trattative. Infatti, se in Ocean's Eleven la presenza di Margot Robbie è ormai certa, quella di Ryan Gosling è ancora in forse. Le trattative sarebbero comunque a un livello avanzato e ci sono buone possibilità che si possa ricomporre la coppia. I fan, ovviamente, ci sperano. Dalle prime immagini trapelate dal set di Barbie i due sembrano molto uniti ma bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di poter vedere il film nelle sale e valutare l’affiatamento dei due. L’ipotesi di ricomporre la coppia in Ocean’s Eleven è, ovviamente, suggestiva, benché si tratti di due produzioni completamente diverse, sia nello stile che nella trama. Per capire se i due riusciranno a calarsi alla perfezione anche in questi nuovi panni non resta che attendere da un lato la conferma dell’attore e dall’altra la distribuzione del film, che ragionevolmente non avverrà prima del 2024.

Tutto quello che finora si sa su Ocean’s Eleven GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La storia del nuovo Ocean’s Eleven, reboot e prequel del fortunato film con George Clooney e Brad Pitt, sarà ambientata negli anni Sessanta, in Europa. Per il momento, trattandosi di un progetto ancora in fase embrionale, non è stata ancora resa nota la trama. Alla regia del prodotto è stato chiamato Jay Roach mentre per la sceneggiatura è stato ingaggiato un giovane esordiente, Carrie Solomon. Ocean's Eleven ha fatto la sua fortuna in quanto primo episodio della saga di successo diretta da Steven Soderbergh. In realtà, Ocean’s Eleven è a sua volta il reboot di un altro grande successo, Colpo Grosso, film del 1960. In questo nuovo progetto, Margot Robbie non sarà solamente la protagonista davanti alla macchina da presa ma vestirà anche i panni della produttrice esecutiva sotto l’insegna della casa LuckyChap Entertainment, che lei stessa ha contribuito a fondare qualche anno fa.