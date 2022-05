Ocean's Eleven, un nuovo film con Margot Robbie

Nel 1960 usciva in tutte le sale cinematografiche Colpo grosso, con protagonista Frank Sinatra nei panni di Danny Ocean , esperto ladro che ingaggia dieci suoi “colleghi” per svaligiare contemporaneamente cinque casinò di Las Vegas. A distanza di 41 anni, il regista Steven Soderbergh fu messo a capo del remake Ocean’s Eleven, con un cast veramente stellare composto da George Clooney , il protagonista, seguito da Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon e Casey Affleck tra gli altri. Il film ebbe un successo tale tanto che ebbe due sequel: Ocean’s Twelve nel 2004 e Ocean’s Thirteen nel 2007. Come se non bastasse, tale trilogia ha ispirato nel 2018 uno spin-off tutto al femminile, intitolato Ocean’s Eight, con Sandra Bullock nei panni di Debbie Ocean, sorella Danny. Ella arruola sette ladre per una grande truffa in un cast che prevede artiste di spicco come Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina, Rihanna, Dakota Fanning ed Helena Bonham Carter .

Nei quattro film citati, dunque, abbiamo visto attori e attrici tra i più rinominati a livello internazionale. In programma, a tal proposito, c’è la realizzazione di un prequel della trilogia ambientato negli anni ‘60 in Europa e, tra le protagoniste, è prevista Margot Robbie . L’attrice australiana, che nel 2021 ha ripreso il ruolo di Harley Quinn in The Suicide Squad – Missione Suicida, sarà anche la produttrice della pellicola, affiancata da Carrie Solomon e Tom Ackerley . La regia sarà affidata a Jay Roach , coadiuvato da Michelle Graham della Delirious Media. Non è ancora stato svelato quale sarà il titolo ufficiale del lungometraggio, mentre per quanto concerne le riprese esse dovrebbero avere inizio nella primavera del 2023. Se non ci saranno ritardi, dunque, è probabile che vedremo il film in tutte le sale cinematografiche a partire dal 2024.

La carriera di Margot Robbie

approfondimento

L’attrice australiana è salita alla ribalta per la sua interpretazione in The Wolf of Wall Street accanto a Leonardo Di Caprio nel 2013. A seguire, ha lavorato con Will Smith in Focus – Niente è come sembra nel 2015, ritrovandolo artisticamente nel 2016 in Suicide Squad, primo film della saga incentrata sugli anti-eroi della DC Comics, dove ha interpretato appunto Harley Quinn. Un ruolo che ha ripreso non solo nel sequel pocanzi citato, ma anche nello spin-off Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn del 2020. Tra le sue interpretazioni da ricordare, inoltre, impossibile non citare quella in C’era una volta a… Hollywood, dove ha ritrovato Leonardo Di Caprio e lavorato insieme a Brad Pitt. Per quanto concerne i suoi progetti futuri, oltre al prequel della saga di Ocean, la vedremo come protagonista principale nel primo film dedicato alla celebre bambola Barbie ed è anche in trattativa per entrare a far parte del sesto film di Pirati dei Caraibi. Infine, per quanto concerne il piccolo schermo, il ruolo più importante lo ha avuto in Neighbours, soap opera australiana che ha lanciato altri attori a livello mondiale come Liam Hemsworth e Jesse Spencer. Ha fatto parte del cast dal 2008 al 2011 per un totale di 311 episodi.