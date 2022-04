Barbie, prima foto e data d'uscita del film con Margot Robbie

Auto rosa e protagonista ultra sorridente: la prima occhiata all'attesissimo progetto di Greta Gerwig non tradisce le aspettative. Il film, in lavorazione, sarà pronto tra poco più di un anno

Dopo mesi di indiscrezioni e molte chiacchiere sul casting per la scelta dei suoi protagonisti, Warner Bros. Pictures ha finalmente svelato la prima anticipazione di Barbie , la pellicola in lavorazione scritta e diretta da Greta Gerwig. La commedia romantica, che avrà come protagonista la pluricandidata all'Oscar Margot Robbie , ha adesso anche una data d'uscita ufficiale: il 21 luglio 2023.

La prima foto con Margot Robbie (tutta rosa)

Barbie sarà un trionfo di rosa, com'era logico aspettarsi. Il colpo d'occhio della prima foto ufficiale della pellicola non tradisce le attese con Margot Robbie platinata e sorridente a bordo della sua decappottabile sportiva. Come era logico aspettarsi il titolo del prossimo film di Greta Gerwig e quello della sua protagonista in cima alle tendenze sui social in queste ore mentre al Caesars Palace di Las Vegas è in corso fino al 28 aprile il CinemaCon nel quale vengono rilasciate le anteprime sulle produzioni cinematografiche più attese delle prossime stagioni.

E se i dettagli della trama sono custoditi in una casa dei sogni a Malibu, gli appassionati di cinema e gli amanti dell'iconica bambola di ogni tempo possono iniziare a fantasticare su come sarà questo film di cui si è già molto discusso prima ancora di battere il primo ciak poiché il primo scatto messo a disposizione del pubblico offre diversi spunti.

La Barbie umana è bellissima, nella maniera in cui solo Margot Robbie riesce ad essere, ha i capelli leggermente cotonati e una fascia azzurra a pois sul capo, coordinata al top, dello stesso colore ma di una fantasia diversa (e anche questo è un insegnamento che la generazione che ha giocato con Barbie saprà: occorre sempre presentarsi al meglio e ben vestite). Greta Gerwig, classe 1993, e il suo favoloso team creativo sono senz'altro ben a conoscenza dell'immaginario visivo della Barbie di Mattel e in questo primo scatto dimostrano di stare svolgendo bene i compiti: l'automobile, di un rosa chiaro e brillante (il caratteristico rosa Barbie, appunto) è coordinata allo sfondo, una parete di mattonelle rosa. Il tutto rifulge sotto i raggi del sole della California, la giusta ambientazione per una storia da sogno che farà tornare indietro nel tempo gli spettatori.