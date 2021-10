Barbie, Ryan Gosling potrebbe essere Ken nel film con Margot Robbie

Sono nomi da urlo che danno l’impressione di quanto Warner Bros. e Mattel facciano sul serio per questa trasposizione cinematografica. Robbie sarà impegnata nel progetto anche in qualità di produttrice con la sua LuckyChap Entertainment, reduce dall’Oscar per migliore sceneggiatura originale conquistato da Una donna promettente. Gli altri produttori sono Tom Ackerley e Josey McNamara di Lucky Chap; Robbie brenner e Ynon Kreiz per Mattel e David Heyman. Il film comincerà la fase di produzione nel 2022 ai Leavesden Studios di Londra, e dovrebbe arrivare al cinema nel 2023.

Gosling ha ricevuto due nomination agli Oscar in carriera: la prima per Half Nelson nel 2006, la seconda per La La Land nel 2016. Due candidature agli Oscar anche per Margot Robbie (Tonya nel 2017 e Bombshell – La voce dello scandalo nel 2020). Tre invece le nomination ricevute in carriera dalla 38enne Greta Gerwig: due per Lady Bird nel 2017 (miglior sceneggiatura e miglior regista), una per Piccole Donne nel 2019 (miglior sceneggiatura non originale).