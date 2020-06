Scarlett Johansson vs Margot Robbie: Denise Negri sceglie Margot

Scarlett Johansson vs Margot Robbie, Barbara Tarricone sceglie Scarlett

Margot Robbie è un’outsider: è australiana ed è cresciuta dividendosi tra le spiagge che lambiscono l’Oceano Pacifico e la fattoria dei nonni nell’entroterra. Ha deciso di vivere a Londra e si sposta saltuariamente a Los Angeles solo per lavorare con registi come Martin Scorsese o Quentin Tarantino. E’ sposata da 4 anni con Tom Ackerley, assistente regista dall’aspetto decisamente anonimo, con tutto il rispetto per Tom! E notizia ancora più curiosa, non ha divorziato. O quanto meno non ancora!

LE DUE CANDIDATURE AGLI OSCAR

A 17 anni sapeva già che voleva diventare un’attrice e si è andata a prendere quel sogno. Così giovane non ha avuto paura di dividere il set con Charlize Theron e Nicole Kidman (nella pellicola “Bombshell”) che le ha regalato la seconda candidatura agli Oscar. La prima candidatura le era arrivata interpretando la pattinatrice Tonya Harding, nel biopic che si è anche presa cura di produrre. Si perché Margot ha anche fondato, insieme al marito e ad alcuni amici, una casa di produzione cinematografica. Capace di spaziare in più ruoli è adorabile nei panni di quella “matta” di Harley Quinn ma non ha avuto problemi nemmeno ad accettare la parte, minore e quasi bucolica, che Tarantino le ha regalato in “C’era una volta a Hollywood”

GRINTA, TALENTO E IRONIA

Sempre disponibile durante l’attività stampa, pronta a concedersi ai giornalisti ma giustamente riservata sulla sua vita privata, Margot ha saputo imporsi in un ambiente dove se all’inizio hanno notato tutti la sua bellezza, poi le hanno riconosciuto grinta, talento e sicuramente un fiuto per gli affari.

“BARBIE” PER IL FILM DI GRETA GERWIG

E’ al momento una delle attrici più promettenti di Hollywood e presto, emergenza covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) permettendo, la vedremo con ironia vestire i panni della barbie, nell’omonimo film diretto da Greta Gerwig e scritto da Noah Baumbach. Se questo non è talento e sana autoironia!