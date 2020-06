Scarlett Johansson vs Margot Robbie, Tarricone sceglie Scarlett

approfondimento

Scarlett Johansson vs Margot Robbie: Denise Negri sceglie Margot

Per fortuna è un grande periodo per le supereroine femminili. Tuttavia, si apre un grande dilemma. Meglio Scarlett Johansson o Margot Robbie (FOTO)? Mi piacciono entrambe, ma scelgo Scarlett. La adoro. Trovo fantastico questo suo stile da femme fatale, da dark lady perfetto per il personaggio di Black Widow. Di questa sua peculiarità si era già accordo Woody Allen quando la scelse per il ruolo di Nora Rice in Match Point. E all’epoca Johansson aveva solo 21 anni. Era splendida e va sentita assolutamente in lingua originale per apprezzare la sua voce roca e irresistibile. E poi Scarlett è dotata di una grande ironia come ha dimostrato in Scoop, sempre diretta da Allen e anche la stessa Vedova Nera non è esente da sfumature ironiche. Basta pensare alle tante battute pungenti pronunciate del personaggio che me la rendono molto simpatica. Scarlett è minuta, è alta un metro e sessanta. Ma sullo schermo diventa gigantesca. Nel trailer di Black Widows credibilissima, fasciata nella consueta tuta di pelle nera e in sella a una potente motocicletta. Come direbbero gli americani una vera “badass”, una davvero tosta.

E io l’adoro anche di persona. Le volte che l’ho incontrata l’ho sempre trovata simpaticissima e affabile. Ricordo che una volta stavamo parlando di vacanze e mi aveva chiesto un consiglio sulle vacanze. Voleva andare in Croazia e mi ha chiesto conferma se si trattasse di un luogo di villeggiatura abbastanza economico. Visto che certamente non abbiamo a disposizione lo stesso budget, la cosa mi ha fatto sorridere e mi ha fatto sentire come fossimo amiche.

Quindi Scarlett Johansson forever