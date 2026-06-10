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Edward Bluemel, chi è l'attore che interpreta Poirot nella serie tratta da Agatha Christie

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©Getty

Classe 1993, Bluemel è l’attore che interpreterà Poirot nella nuova serie televisiva tratta dalla saga letteraria di Agatha Christie. Star inglese che si è fatta conoscere tra televisione, cinema e teatro, begli anni ha costruito una carriera ricca di ruoli diversi. Oggi è uno dei volti più interessanti della scena britannica. Scopriamo tutto di lui, ripercorrendo la sua carrierra.

A cura di Camilla Sernagiotto

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