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Edward Bluemel è l’attore che interpreta Poirot nella nuova serie tv tratta da Agatha Christie. Nato il 22 maggio 1993, è un attore inglese che si è fatto conoscere tra televisione, cinema e teatro. Negli anni ha costruito una carriera ricca di ruoli diversi. Oggi è uno dei volti più interessanti della scena britannica. Ripercorriamo la sua carriera.

Hercule Poirot a confronto