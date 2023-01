9/12 ©IPA/Fotogramma

A proposito della scelta di Venezia come set, Kenneth Branagh ha dichiarato: "Ambientato in una città così incantevole dal punto di vista visivo, questo film rappresenta un'opportunità straordinaria per noi registi. Stiamo assaporando la possibilità di offrire qualcosa di veramente da brividi al nostro fedele pubblico cinematografico"