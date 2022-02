Assassinio sul Nilo da oggi, la recensione del film

Il regista e attore nordirlandese dirige e interpreta un nuova trasposizione cinematografica di Poirot sul Nilo, il romanzo di Agatha Christie già portato sullo schermo nel 1978. Interpretata da un cast stellare, la pellicola sarà in sala dal 10 febbraio Condividi

“Non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume”, diceva Eraclito. E Kenneth Branagh sceglie di seguire il noto aforisma del filosofo greco. Questa versione datata 2022 di Assassinio sul Nilo apporta, sostanziali differenze rispetto a “Death on the Nile", uno tra i più noti romanzi della giallista inglese Agatha Christie. Pubblicato nel 1937, il quindicesimo libro in ordine cronologico ad avere come protagonista il celebre detective belga Hercule Poirot era già stato trasformato in film nel 1987 (per la regia di John Guillermin) e in un episodio di una miniserie nel 2004. Ma in questa nuova trasposizione il regista nordirlandese (candidato agli Oscar per Belfast) aggiunge un prologo in bianco e nero ambientato durante la Prima guerra mondiale e un finale che si conclude in un Night Club di Londra.

Poirot sul Nilo, dal romanzo al film approfondimento Assassinio sul Nilo, prima clip del film di Kenneth Branagh Uomini in smoking o in canditi completi a tre pezzi in lino. Preziosi fermacravatta e cappelli Panama prodotti in Equador. Donne in abito lungo, civettuoli turbanti e collane Tiffany che valgono un Perù. Si sa: nel mondo immaginato da Agatha Christie il lusso impera e l’eleganza pure. A partire dalle mise di Hercule Poirot che oltre alla passione per i dolci, risulta un dandy perfettamente acchittato anche a 40 gradi all’ombra delle piramidi dietro questa patina di sciccherie e signorilità si celano ira, invidia, superbia, lussuria, I peccati capitali scorrono lungo le rive del fiume Nilo. A bordo del sardanapalesco battello Karnak, il delitto è servito, Sotto gli occhi di un testimone imponete e muto come la Sfinge, il detective belga si ritrova a dover risolvere una serie di omicidi in cui tutti i protagonisti sono sospettati. Certo, il Poirot è assai più dolente e tormentato del ciarliero e decisamente più pingue interpretato da Peter Ustinov nel 1979 E anche le acque del fiume africano risultano più limacciose e agitate. Non a casa è il blues, “la musica del diavolo” a scandire i tempi dell’indagine, tra cuori spezzati, gelosie e angeli della vendetta. Insomma, questa volta il giallo tende più al noir che al rosa è il senso di colpa aleggia come un avvoltoio sull’anima del geniale investigatore. E se il romanzo di Agatha Christie terminava con la frase: “Non è il passato che importa, ma il futuro”, il l film pare invece volerci suggerire di toglierci la maschera e di affrontare i fantasmi ci ciò che abbiamo vissuto, per evitare di rivivere gli stessi errori

Da Kenneth Branagh a Gal Gadot, il cast di Assassinio sul Nilo approfondimento Assassinio sul Nilo, il trailer finale del film Nel giallo deduttivo, nel whodunit, come dicono gli anglosassoni la scelta del cast è ‘d’importanza basilare, quanto la scelta del whiskey per un cocktail Boulevardier, E in Assassinio sul Nilo, assolutamente più riuscito del precedente Assassinio sull’Oriente Express. I personaggi funzionano. A partire dall’Hercule Poirot di Kenneth Branagh che finalmente ci svelerà l’origine dei baffi impomatati a Gal Gadot, al solito di un fascino abbacinante. La star israeliana possiede l’allure delle dive della golden age Hollywoodiana e nei panni dell’ereditiera, amata e odiata, Linnet Ridgeway Doyle, Wonder Woman supera sia Lois Chile sia Emily Blunt che hanno interpretato il ruolo in precedenza. Notevole anche la performance della rivale che ha il volto dell’attrice francese Emma Mackey, nota per il ruolo di Maeve Wiley nella serie Sex Education. Completano il parterre du Roi Tom Bateman, la quattro volte candidata all’Oscar® Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright. Insomma, Assassinio sul Nilo è un affresco sontuoso e raffinato, un film perfetto per chi ama il cinema vintage ed elegantemente retro

Assassinio sul Nilo, la trama del film approfondimento Assassinio sul Nilo, il trailer italiano del nuovo film di Branagh La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale