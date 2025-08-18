Demon Slayer: Infinity Castle, in crash i siti per le prevendite

Demon Slayer: Infinity Castle, il nuovo film fa crollare i siti per le prevenditeCinema
Il nuovo capitolo della saga cinematografica di Demon Slayer, ossia Demon Slayer: Infinity Castle, fa crollare i siti per le prevendite dei biglietti. La pellicola è già protagonista di un fenomeno senza precedenti: dopo aver stabilito numeri record al botteghino in Giappone, l’attesa per la distribuzione internazionale ha generato un effetto collaterale inaspettato, il collasso di diversi siti di vendita online messi a dura prova dalla frenesia dei fan.
Per questo nuovo epico titolo, è stato registrato un vero e proprio record in Giappone, a cui è seguita un’attesa spasmodica a livello globale.
Fin dalla sua uscita nelle sale giapponesi, Demon Slayer: Infinity Castle ha messo a segno risultati straordinari, consolidando il successo planetario della saga. Gli appassionati di tutto il mondo erano certi che questi numeri sarebbero stati replicati anche all’estero, una volta completata la traduzione e la distribuzione internazionale. Nessuno però si aspettava che il clamore avrebbe avuto ripercussioni già prima dell’arrivo del film sul grande schermo fuori dal Giappone.
Prevendite negli Stati Uniti e problemi tecnici
Il debutto di Demon Slayer: Infinity Castle Part 1 negli Stati Uniti è fissato per il 12 settembre 2025. Con l’apertura delle prevendite, i biglietti per le prime proiezioni sono stati messi a disposizione del pubblico.
L’ondata di richieste è stata talmente intensa da mandare in crash numerose piattaforme di biglietteria online, tra cui Fandango, incapace di reggere la pressione generata dalla mole di accessi simultanei.
La corsa dei fan
Il problema si è rivelato particolarmente grave nelle grandi metropoli, dove la competizione tra spettatori era altissima. L’annuncio ufficiale di Crunchyroll su X (ex Twitter) ha innescato una vera corsa digitale, con migliaia di persone collegate contemporaneamente per assicurarsi i posti migliori.
Nel giro di pochi minuti, molti utenti hanno iniziato a segnalare il malfunzionamento dei siti, raccontando di non essere riusciti neppure a completare la procedura d’acquisto.
Solo pochi fortunati
Chi ha reagito immediatamente all’annuncio di Crunchyroll è riuscito a garantirsi i biglietti per le prime proiezioni. La maggioranza, invece, dovrà attendere la risoluzione dei problemi tecnici.
Va comunque sottolineato che non si tratta di un’uscita limitata: tutti i fan avranno l’opportunità di vedere il film in sala, anche se non necessariamente nelle prime date disponibili.
Un fenomeno che sorprende anche le piattaforme
Le piattaforme di biglietteria sono abituate a gestire picchi di traffico legati ai grandi eventi, ma in questo caso la popolarità di Demon Slayer ha superato ogni previsione, cogliendo impreparate perfino le squadre informatiche.
L’intensità della domanda ha confermato ancora una volta la forza del brand, che si dimostra capace di superare persino l’appeal delle grandi produzioni live action.
Il precedente di Mugen Train
Non è la prima volta che Demon Slayer segna la storia del cinema d’animazione.
Già nel 2020, con Mugen Train, la saga aveva raggiunto risultati eccezionali: il film si era affermato come il più redditizio dell’anno e il più profittevole anime di tutti i tempi. Con simili premesse, l’aspettativa per Infinity Castle non poteva che essere altissima.
Verso nuovi record internazionali
Dopo l’uscita giapponese del 18 luglio 2025, la possibilità che Infinity Castle riesca a eguagliare o addirittura a superare il successo del suo predecessore è apparsa più concreta che mai.
L’interesse è ai massimi livelli e la temporanea paralisi di piattaforme come Fandango sembra già rappresentare il primo indizio di un trionfo annunciato.
Insomma, l’arrivo di Demon Slayer: Infinity Castle negli Stati Uniti è uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’anno. Il clamore che ha già generato, tra attese spasmodiche e disservizi online, conferma che l’opera ha lasciato un segno indelebile ancora prima di approdare ufficialmente nelle sale americane.
Tutti gli occhi sono puntati ora sui dati al botteghino, con la consapevolezza che il fenomeno Demon Slayer è destinato a riscrivere ancora una volta le regole del mercato mondiale.
