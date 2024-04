Tartarughe Ninja, in lavorazione un film live action vietato ai minori

Nel 2023, Tartarughe Ninja - Caos mutante è stato ampiamente elogiato dalla critica, ottenendo su Rotten Tomatoes un punteggio del 96%. Ora, Paramount Pictures ha deciso di spingersi oltre. E di realizzare un nuovo progetto, questa volta vietato ai minori.

Tartarughe Ninja, il nuovo film (vietato ai minori)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin: questo il titolo del prossimo film sulle Tartarughe Ninja. Un film live action, R-rated, la cui sceneggiatura porta la firma di Tyler Burton Smith (Boy Kills World, La bambola assassina). La produzione è invece affidata a Walter Hamada e alla sua società 18hz, con cui Paramount ha firmato un accordo pluriennale (in carriera, Hada ha supervisionato gli horror di DC Films, inclusi i franchising di The Conjuring e It). Di cosa parlerà The Last Ronin? Della storia più terrificante che ha per protagoniste le celebri Tartarughe, raccontata in Teenage Mutant Ninja Turtle: L'Ultimo Ronin e ambientata in una New York futuristica e totalitaria. La serie a fumetti racconta l'uccisione delle Tartarughe e del maestro Splinter per mano del nipote del malvagio Shredder. L'unica Tartaruga sopravvissuta è chiamata dunque a una missione impossibile: cercare giustizia per la famiglia perduta.