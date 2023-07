Tartarughe Ninja: Caos Mutante, in sviluppo un sequel e due serie TV

tartarughe ninja, cosa sappiamo sul sequel e sulle serie TV

In quasi quarant’anni le Tartarughe Ninja hanno divertito ed emozionato intere generazioni. Tra poche settimane Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo saranno protagonisti di nuove avventure nella lotta contro Superfly e nel tentativo di essere accettati dagli abitanti della città di New York.

Nonostante il film non abbia ancora debuttato, Variety ha annunciato l’avvio dei lavori per un sequel cinematografico e due serie TV che racconteranno i fatti successivi alla pellicola in uscita a breve. Stando a quanto riportato, i quattro protagonisti si ritroveranno coinvolti in nuove sfide che li porterà a conoscere meglio loro stessi. Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon riprenderanno i ruoli nelle serie TV.